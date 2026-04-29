Журналист раскритиковал «наркофюрера» Зеленского за угрозы Израилю

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х резко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его угрозы ввести санкции против Израиля за покупку российского зерна, которое Киев считает «украденным».

«Наркофюрер просто не может не заявить о себе во всеуслышание. Прежде чем говорить о законности продажи зерна, ему следует подумать о легитимности своего президентства», — высказался Боуз.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Израиль за ввоз зерна, которое Киев считает «украденным», а также анонсировал санкции против физических и юридических лиц Израиля. Также возможность введения санкций рассматривает и руководство Евросоюза.

Глава комитета Кнессета по труду и социальному обеспечению Израиля Михал Вольдигер заявил, что Киев продемонстрировал свою неблагодарность в отношении Тель-Авива, обвинив его в закупках российского зерна. Глава МИД Израиля Гидеон Саар также отверг обвинения Украины относительно судов с российским зерном, которые прибыли в порт Хайфы.

