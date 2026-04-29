Журналист раскритиковал «наркофюрера» Зеленского за угрозы Израилю

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Журналист Боуз резко раскритиковал Зеленского из-за угроз в адрес Израиля
Emrah Gurel/AP

Ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х резко раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за его угрозы ввести санкции против Израиля за покупку российского зерна, которое Киев считает «украденным».

«Наркофюрер просто не может не заявить о себе во всеуслышание. Прежде чем говорить о законности продажи зерна, ему следует подумать о легитимности своего президентства», — высказался Боуз.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал Израиль за ввоз зерна, которое Киев считает «украденным», а также анонсировал санкции против физических и юридических лиц Израиля. Также возможность введения санкций рассматривает и руководство Евросоюза.

Глава комитета Кнессета по труду и социальному обеспечению Израиля Михал Вольдигер заявил, что Киев продемонстрировал свою неблагодарность в отношении Тель-Авива, обвинив его в закупках российского зерна. Глава МИД Израиля Гидеон Саар также отверг обвинения Украины относительно судов с российским зерном, которые прибыли в порт Хайфы.

Ранее Мерц допустил, что «часть территории Украины перестанет быть украинской».

 
Теперь вы знаете
Путин об ударах по Туапсе, военный парад на Красной площади и перепись дельфинов. Что нового к утру 29 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
