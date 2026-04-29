В США допустили, что Трамп заключит фальшивый мир с Ираном

Американский лидер Дональд Трамп может инсценировать заключение мирного соглашения с Ираном. Такое мнение высказал геополитический аналитик Патрик Хеннингсен в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его оценке, Трамп может «устроить фальшивое мирное соглашение», то есть подписать какую-то бумагу сам, и сделать вид, что «ее подписал иранец или кто-то еще». Согласно рассуждениям аналитика, президент США может сымитировать смену власти в Иране, чтобы якобы установить контакты с новым правительством.

Хеннингсен предположил, что Трамп может «заставить расписаться какого-нибудь иранца» и назвать его новым президентом. Далее Белый дом будет держаться «за вроде как следующего президента Ирана» до тех пор, пока не случится новый кризис.

До этого Дональд Трамп дал поручение своим помощникам по подготовке плана длительной блокады Ирана. Глава Белого дома в последнее время выступал за оказание давления на экономику Исламской Республики при помощи недопущения выхода судов, в том числе танкеров с нефтью, из портов страны.

27 апреля президент России Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Встреча прошла в Петербурге и продолжалась около двух часов. Стороны, судя по заявлениям, остались ей довольны. Это первый визит иранского руководства в Россию после последнего нападения Израиля и США.

