Трампа предупредили о возможном предательстве в Белом доме

Экс-аналитик ЦРУ Макговерн: Рубио и Вэнс могут предать Трампа из-за Ирана
Госсекретарь США Марко Рубио, вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс и шеф Пентагона Пит Хегсет могут отвернуться от американского лидера Дональда Трампа из-за провала в войне против Ирана. Об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Ситуация зависит от того, что и кто говорит Трампу относительно войны на Ближнем Востоке, утверждает эксперт. Большинство здравомыслящих людей понимают, что США потерпели поражение в войне с Ираном, заявил Макговерн.

«Насколько вероятно, что Рубио, Хегсет или даже Вэнс ему это говорят? Не знаю. Но можно было бы ожидать, что они спрыгнут с этого тонущего корабля, как крысы», — порассуждал экс-аналитик ЦРУ.

По оценке Макговерна, в сложную ситуацию Трампа загнало руководство Израиля, и теперь он оказался «между молотом и наковальней».

До этого профессор Университета Миссури Майкл Хадсон заявлял, что американские генералы опасаются, что президент США Дональд Трамп может развязать ядерную войну.

По его словам, сегодня в США существует «иррациональная модель», и это видно по сообщениям в прессе о ссорах, происходящих в так называемой ситуационной комнате Белого дома. Генералы отказываются передавать американскому лидеру коды от ядерного оружия, потому что, «по их словам, он бы использовал его в прошлую субботу», утверждает Хадсон.

Ранее Путин охарактеризовал Трампа одним словом.

 
