В США рассказали о поручении Трампа по поводу блокады Ирана

WSJ: Трамп поручил помощникам готовиться к затяжной блокаде Ирана
Kylie Cooper/Reuters

Президент США Дональд Трамп дал поручение своим помощникам по подготовке плана длительной блокады Ирана. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Как уточняет издание, глава Белого дома в последнее время выступал за оказание давления на экономику Исламской Республики при помощи недопущения выхода судов, в том числе танкеров с нефтью, из портов страны.

По мнению американского лидера, другие варианты, включающие возобновление бомбардировок или выход из конфликта, несут в себе больше рисков для Вашингтона, чем продолжение блокады.

При этом Трамп получает противоречивые советы окружения по поводу возможных дальнейших действий в отношении Ирана, добавляет WSJ.

По оценке портала Iran War Cost Tracker, стоимость американской военной операции против Исламской Республики уже превысила $65 млрд.

27 апреля президент России Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Встреча прошла в Петербурге и продолжалась около двух часов. Стороны, судя по заявлениям, остались ей довольны. Это первый визит иранского руководства в Россию после последнего нападения Израиля и США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-советник Трампа назвал проблему переговоров с Ираном.

 
