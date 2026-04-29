Раскрыто, сколько США уже потратили на операцию против Ирана

Iran War Cost Tracker: стоимость операции США против Ирана превысила $65 млрд
Стоимость военной операции США против Ирана превысила $65 млрд. Об этом сообщает портал Iran War Cost Tracker.

С начала операции прошло 59 дней. К этому моменту расходы Соединенных Штатов достигли такой величины.

Портал Iran War Cost Tracker обновляет данные в режиме реального времени и ведет подсчет средств, необходимых для содержания персонала, кораблей, переброшенных в регион, а также для покрытия других сопутствующих расходов. Методика расчета базируется на докладе Пентагона конгрессу, в котором сказано, что первые шесть дней операции стоили $11,3 млрд, а в дальнейшем расходы составят $1 млрд в день.

27 апреля портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что Иран передал США через пакистанских посредников новое предложение по прекращению конфликта. По данным издания, Тегеран готов обсуждать открытие Ормузского пролива для судоходства и завершение войны, но предлагает вынести вопрос своей ядерной программы за рамки нынешнего этапа переговоров.

26 апреля президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил о несоответствии между действиями Соединенных Штатов и их заявлениями о стремлении к дипломатическому урегулированию конфликта.

Ранее в США назвали операцию против Ирана «ненужной войной».

 
