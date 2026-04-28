Экс-советник Трампа назвал проблему переговоров с Ираном

Для защиты интересов США и их союзников требуется «устранить» ядерную угрозу со стороны Ирана, уничтожить его возможности для «экономического шантажа» и его «террористический потенциал». Об этом в статье для Wall Street Journal написал экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Он подчеркнул, что для Ирана, как прежде для Ирака, «единственным долгосрочным решением» является смена режима в стране, а заключение сделки с Тегераном не приведет к нужному результату.

«Для защиты интересов США и их союзников администрация должна устранить ядерную угрозу со стороны Ирана и уничтожить его террористический потенциал и возможности для экономического шантажа. Этого нельзя достичь путем переговоров — для этого необходима смена режима», — отметил Болтон.

По его словам, администрация Трамп не ставит в приоритет террористические и экономические угрозы со стороны Ирана, а «дискуссии о ядерном оружии» сейчас «слишком ограничены». Болтон написал, что внимание Трампа сосредоточено на получении высокообогащенного урана из Ирана. Однако экс-советник уверен, что «этого недостаточно».

22 апреля представитель Белого дома сообщил о продлении перемирия между США и Ираном.

27 апреля газета The Wall Street Journal написала, что Тегеран предложил США многоступенчатые переговоры, и первый этап включает прекращение боевых действий и закрепление обязательств о ненападении на Иран и Ливан. На втором этапе должен быть согласован режим судоходства в Ормузском проливе. И, наконец, на третьем этапе планируется обсудить ядерную программу Ирана. Издание отметило, что Белый дом встретил инициативу с недоверием, однако пока ее не отклонил.

28 апреля портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что администрация США опасается втягивания страны в замороженное противостояние с Ираном.

