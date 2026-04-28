Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Экс-советник Трампа назвал проблему переговоров с Ираном

Sebastian Scheiner/Reuters

Для защиты интересов США и их союзников требуется «устранить» ядерную угрозу со стороны Ирана, уничтожить его возможности для «экономического шантажа» и его «террористический потенциал». Об этом в статье для Wall Street Journal написал экс-советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Он подчеркнул, что для Ирана, как прежде для Ирака, «единственным долгосрочным решением» является смена режима в стране, а заключение сделки с Тегераном не приведет к нужному результату.

«Для защиты интересов США и их союзников администрация должна устранить ядерную угрозу со стороны Ирана и уничтожить его террористический потенциал и возможности для экономического шантажа. Этого нельзя достичь путем переговоров — для этого необходима смена режима», — отметил Болтон.

По его словам, администрация Трамп не ставит в приоритет террористические и экономические угрозы со стороны Ирана, а «дискуссии о ядерном оружии» сейчас «слишком ограничены». Болтон написал, что внимание Трампа сосредоточено на получении высокообогащенного урана из Ирана. Однако экс-советник уверен, что «этого недостаточно».

22 апреля представитель Белого дома сообщил о продлении перемирия между США и Ираном.

27 апреля газета The Wall Street Journal написала, что Тегеран предложил США многоступенчатые переговоры, и первый этап включает прекращение боевых действий и закрепление обязательств о ненападении на Иран и Ливан. На втором этапе должен быть согласован режим судоходства в Ормузском проливе. И, наконец, на третьем этапе планируется обсудить ядерную программу Ирана. Издание отметило, что Белый дом встретил инициативу с недоверием, однако пока ее не отклонил.

28 апреля портал Axios со ссылкой на американских чиновников сообщил, что администрация США опасается втягивания страны в замороженное противостояние с Ираном.

Ранее Болтон назвал одну ошибку США в отношении Ирана.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
