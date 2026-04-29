В США оценивают реакцию Ирана на возможное заявление Трампа о победе в конфликте

Reuters: в США изучают вариант объявления о завершении войны с Ираном
Спецслужбы США изучают возможную реакцию Ирана на случай, если американский президент Дональд Трамп в одностороннем порядке объявит о победе в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, разведсообщество анализирует этот вопрос наряду с другими по просьбе высокопоставленных представителей администрации.

«Цель состоит в том, чтобы понять последствия возможного выхода Трампа из конфликта, который, по мнению некоторых чиновников и советников, может привести к значительным потерям среди республиканцев на промежуточных выборах в конце этого года», — говорится в материале.

Отмечается: хотя окончательное решение еще не принято, и Трамп вполне может возобновить военные действия, быстрое снижение напряженности могло бы ослабить политическое давление на американского лидера.

В то же время реализация такого варианта может добавить уверенности Ирану, который в итоге восстановит свои ядерную и ракетную программы, «угрожая союзникам США в регионе».

По оценке портала Iran War Cost Tracker, стоимость американской военной операции против Исламской Республики уже превысила $65 млрд.

27 апреля президент России Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Встреча прошла в Петербурге и продолжалась около двух часов. Стороны, судя по заявлениям, остались ей довольны. Это первый визит иранского руководства в Россию после последнего нападения Израиля и США. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-советник Трампа назвал проблему переговоров с Ираном.

 
