Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Пожар на стройке в МосквеВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Трамп подверг жесткой критике Мерца за позицию по Ирану

Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его политику в отношении Ирана. Пост соответствующего содержания появился на странице главы Белого дома в сети Truth Social.

«Мерц считает, что Иран может иметь ядерное оружие. Он совершенно не понимает, о чем говорит! Если бы у Ирана было ядерное оружие, весь мир оказался бы в заложниках!», — заявил президент США. Он подчеркнул, что сейчас предпринимает в отношении Тегерана действия, которые давно должны были предпринять другие государства или их главы.

«Неудивительно, что у ФРГ дела идут так плохо — и в экономике, и во всем остальном!», — подчеркнул Трамп.

27 апреля Мерц заявил, что Иран унижает американскую нацию, умело избегая переговоров.

В этот же день стало известно, что президент России Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Встреча прошла в Петербурге и продолжалась около двух часов.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!