Трамп подверг жесткой критике Мерца за позицию по Ирану

Трамп: Мерц совершенно не понимает, о чем говорит

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обрушился с резкой критикой на канцлера ФРГ Фридриха Мерца за его политику в отношении Ирана. Пост соответствующего содержания появился на странице главы Белого дома в сети Truth Social.

«Мерц считает, что Иран может иметь ядерное оружие. Он совершенно не понимает, о чем говорит! Если бы у Ирана было ядерное оружие, весь мир оказался бы в заложниках!», — заявил президент США. Он подчеркнул, что сейчас предпринимает в отношении Тегерана действия, которые давно должны были предпринять другие государства или их главы.

«Неудивительно, что у ФРГ дела идут так плохо — и в экономике, и во всем остальном!», — подчеркнул Трамп.

27 апреля Мерц заявил, что Иран унижает американскую нацию, умело избегая переговоров.

В этот же день стало известно, что президент России Владимир Путин провел переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Арагчи. Встреча прошла в Петербурге и продолжалась около двух часов.

