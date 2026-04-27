Мерц рассказал, как Иран «унижает» американскую нацию

Канцлер ФРГ Мерц: Иран унижает американскую нацию, умело избегая переговоров
Sodiq Adelakun/Reuters

Федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц вновь раскритиковал войну США на Ближнем Востоке и заявил, что руководство Ирана «унижает» американскую нацию. Об этом сообщает телеканал n-tv.

Мерц заявил, что дважды выражал свой скептицизм президенту Дональду Трампу в отношении войны в Иране. Канцлер уточнил, что если бы знал, чем обернется конфликт, то делал бы это «еще настойчивее».

По его словам, Тегеран умело избегает дипломатического решения конфликта, унижая США.

«Сейчас я не вижу, какой стратегический выход выбирают американцы, тем более, что иранцы, очевидно, очень умело ведут переговоры – или, точнее, очень умело не ведут переговоры. Таким образом целая нация унижается иранским руководством», – заявил Мерц.

До этого Мерц уже критиковал действия Вашингтона на Ближнем Востоке. По оценке канцлера, действия Трампа – не эскалация и попытка достичь мира, а «масштабна эскалация с неопределенным результатом». По его словам, это «представляет угрозу» не только для вовлеченных сторон, но и для всех остальных. Кроме того, Мерц выразил сомнения в возможности смены режима в Иране.

