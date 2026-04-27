В США рассказали, какая страна станет новым лидера западного мира

США утрачивают свою роль «лидера» западного мира, и это место занимает Украина. Об этом в статье для New York Times написал обозреватель и ветеран войны в Ираке Дэвид Фрэнч.

По словам обозревателя, в ближайшем будущем союзники США будут опасаться, что их «бросят и предадут». Фрэнч отметил, что у европейцев произошел «раскол» не только с президентом Дональдом Трампом, но и с «критической массой американцев».

«Хотя Америка по-прежнему является самой могущественной державой в мире и остается (пока) в НАТО, она быстро утрачивает свою роль лидера свободного мира. И хотя мы, безусловно, совершали ошибки в этой роли, мы привели альянс НАТО к победе в его многолетнем противостоянии с Советским Союзом. <…> Но нельзя одновременно угрожать свободному миру и руководить им», — отметил Фрэнч.

Он добавил, что Украина сейчас якобы «подхватила брошенный США факел» в деле «защиты либеральной демократии». По мнению Фрэнча, преимущество Киева состоит в том, что его армия – это «единственные западные силы», которые «полностью адаптировались» к современным боевым действиям с применением беспилотников. Также он подчеркнул, что американские войска обладают «гораздо меньшим боевым опытом», чем украинские, «особенно в плане ведения боевых действий с великой державой».

18 апреля Трамп раскритиковал европейские страны, назвав их союзниками, которые «показали свое истинное лицо» во время войны в Иране. 22 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Вашингтон не видит от Европы достаточных действий по поддержке действий США в Иране. 26 апреля Трамп также заявил о разочаровании в НАТО.

24 апреля президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Трампа, президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина противниками Европы. Также 24 апреля агентство Bloomberg сообщило, что председатель Евросовета Антониу Кошта предупредил европейских лидеров, что объединение собьется с пути, если будет следовать за Трампом.

Ранее в США заявили о подготовке Европы к затяжному конфликту между Россией и Украиной.