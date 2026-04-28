Путин заявил, что Украина пытается помешать проведению выборов в России

Путин: Украина не проводит выборы сама и мешает проводить их России

Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам обеспечения безопасности на предстоящих в 2026 году выборах в РФ заявил, что руководство Украины не проводит выборы у себя в стране и при этом мешает проводить их в России. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«У себя, на Украине, выборов не проводят под предлогом военного положения, и нам пытаются помешать», — сказал он.

Также глава российского государства в ходе совещания заявил о росте рисков террористических угроз в России, в том числе на фоне продолжающейся деятельности радикальных группировок и международных террористических структур.

До этого Путин сообщил, что глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил ему об отсутствии серьезных угроз в Туапсе. Президент отметил, что люди справляются с теми вызовами, с которыми сталкиваются.

Ранее Путин отметил самоотверженную работу врачей скорой помощи в зоне СВО.