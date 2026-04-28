Путин заявил о росте рисков террористических угроз в России

Президент России Владимир Путин во время совещания по вопросам обеспечения безопасности на предстоящих в 2026 году выборах в стране заявил, что риски террористических угроз на территории РФ растут, в том числе на фоне продолжающейся деятельности радикальных группировок и международных террористических структур. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Продолжают свою подрывную работу структуры международного терроризма, радикальные и экстремистские группировки», — сказал глава российского государства.

По этой причине, отметил президент, на повестку совещания вынесен целый комплекс вопросов, которые связаны с совершенствованием системы антитеррора и обеспечения безопасности граждан. Путин подчеркнул, что этим вопросам постоянно уделяется внимание.

«Детально обсуждали эту тему на ежегодных коллегиях ФСБ, МВД, Генпрокуратуры, на оперативных совещаниях Совбеза России», — добавил российский лидер.

