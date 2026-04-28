В Литве назвали «окончательный шаг» к независимости от России

Министр Вайчюнас: Литва усвоила урок зависимости от импорта энергии из России
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Окончательным шагом к независимости Литвы от России стало прекращение импорта российской энергии. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас.

«Мы усвоили урок литовской зависимости от импорта энергии из России. Эта история завершена, в частности, в прошлом году с нашей синхронизацией с континентальной европейской сетью. Это был окончательный шаг к нашей независимости. Было непросто, но мы полностью прекратили импорт нефти, газа и электроэнергии из России. В обществе это не обсуждается – решение принято. Я не могу представить дискуссии о том, что нам нужно сделать шаг назад», – отметил он.

Министр также подчеркнул, что Литва стала «первой страной ЕС», которая прекратила импорт российского газа в 2022 году. Он отметил, что в долгосрочной стратегии Европа не должна импортировать нефть из России, и Литва «готова активно работать» над проектом регламента об остановке импорта российской нефти.

26 января 2026 года Совет Евросоюза утвердил полный отказ от поставок российского газа с 1 января 2027 года. В конце 2027 года Еврокомиссия собирается предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

В конце марта еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсон заявил, что Еврокомиссия выступает категорически против возобновления ЕС российских энергоресурсов и считает это «неприемлемым». А в апреле премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила, что еще рано рассматривать вариант возвращения к закупкам российского газа.

Ранее в Литве испугались роста популярности «пророссийских» сил.

 
