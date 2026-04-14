Мелони высказалась о возобновлении закупок российского газа

Мелони: пока рано обсуждать возвращение к импорту российского газа
Глава итальянского правительства Джорджа Мелони заявила, что еще слишком рано рассматривать вариант возвращения к закупкам российского газа. Об этом сообщает Business Upturn.

Мелони отметила, что время для обсуждения подобного шага еще не пришло, несмотря на растущие опасения по поводу энергетической безопасности, которые связаны с конфликтом на Ближнем Востоке.

Премьер добавила, что вопрос о пересмотре поставок российского газа должен оцениваться со временем, как на национальном уровне, так и в рамках санкций Евросоюза и энергетической безопасности объединения, а не путем поспешных политических изменений.

12 апреля генеральный директор итальянской нефтегазовой компании Eni Клаудио Дескальци заявил, что ЕС следует приостановить запрет на импорт российского сжиженного природного газа (СПГ), который должен вступить в силу в 2027 году.

26 января 2026 года Совет Евросоюза официально утвердил полный отказ от поставок газа из России с 1 января 2027 года. К концу 2027 года Еврокомиссия намерена предложить законопроект о поэтапном прекращении импорта российской нефти.

