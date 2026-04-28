Бывший командующий ПВО рассказал, как защитить города России от ударов Украины

Генерал Горбенко: для защиты городов РФ от ВСУ нужно решение об ударе по Европе

Для полноценной защиты российских городов от атак украинских беспилотников необходимо политическое решение Москвы об ударе по местам производства дронов, в том числе и на территории Европы. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший командующий ВВС и ПВО СССР, генерал-лейтенант в отставке Валерий Горбенко.

«Надо организовать очень мощную систему противовоздушной обороны, которую в свое время [разрушили], к сожалению, в «девяностые» годы. Она была в Советском Союзе, мы ее разрушили. Изменилось очень много в средствах нападения воздушного, и громадную роль сейчас играют так называемые дроны разного класса. Но сложность заключается в том, что они небольших вроде бы и размеров, а сплошного радиолокационного поля нет, особенно на малых высотах, поэтому они на малых высотах свободно довольно прилетают <...> Первое, что, на мой взгляд, должно быть сделано – политическое решение о нанесении ударов по заводам, в том числе и на территории Европы, которые производят это оружие. Но для этого нужна такая воля политическое решение», — подчеркнул он.

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток 27-28 апреля уничтожили 281 беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

В Минобороны РФ добавили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 28 апреля перехватили и уничтожили 186 дронов ВСУ над территорией России. Атака беспилотных летательных аппаратов самолетного типа продолжалась с 22:00 до 7:00 мск.

В Туапсе эвакуировали жильцов домов, расположенных рядом с загоревшимся после атаки украинских дронов нефтеперерабатывающим заводом.

В Белгородской области за минувшие сутки во время атак беспилотников три мирных жителя получили несовместимые с жизнью ранения.

Ранее атаку дронов на Севастополь назвали одной из самых масштабных.