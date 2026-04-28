Бывший командующий ПВО рассказал, как защитить города России от ударов Украины

Для полноценной защиты российских городов от атак украинских беспилотников необходимо политическое решение Москвы об ударе по местам производства дронов, в том числе и на территории Европы. Об этом «Газете.Ru» заявил бывший командующий ВВС и ПВО СССР, генерал-лейтенант в отставке Валерий Горбенко.
«Надо организовать очень мощную систему противовоздушной обороны, которую в свое время [разрушили], к сожалению, в «девяностые» годы. Она была в Советском Союзе, мы ее разрушили. Изменилось очень много в средствах нападения воздушного, и громадную роль сейчас играют так называемые дроны разного класса. Но сложность заключается в том, что они небольших вроде бы и размеров, а сплошного радиолокационного поля нет, особенно на малых высотах, поэтому они на малых высотах свободно довольно прилетают <...> Первое, что, на мой взгляд, должно быть сделано – политическое решение о нанесении ударов по заводам, в том числе и на территории Европы, которые производят это оружие. Но для этого нужна такая воля политическое решение», — подчеркнул он.
Российские средства противовоздушной обороны в течение суток 27-28 апреля уничтожили 281 беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.
В Минобороны РФ добавили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 28 апреля перехватили и уничтожили 186 дронов ВСУ над территорией России. Атака беспилотных летательных аппаратов самолетного типа продолжалась с 22:00 до 7:00 мск.
В Туапсе эвакуировали жильцов домов, расположенных рядом с загоревшимся после атаки украинских дронов нефтеперерабатывающим заводом.
В Белгородской области за минувшие сутки во время атак беспилотников три мирных жителя получили несовместимые с жизнью ранения.
Ранее атаку дронов на Севастополь назвали одной из самых масштабных.