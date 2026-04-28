В Минобороны РФ назвали количество сбитых за сутки украинских беспилотников

Минобороны РФ: силы ПВО за сутки сбили 281 беспилотник ВСУ в зоне СВО

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток уничтожили 281 беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, российские бойцы сбили 10 управляемых авиационных бомб ВСУ.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что дежурные средства противовоздушной обороны в ночь на 28 апреля перехватили и уничтожили 186 дронов ВСУ над территорией России. Атака беспилотных летательных аппаратов самолетного типа продолжалась с 22:00 до 7:00 мск.

В Туапсе эвакуировали жильцов домов, расположенных рядом с загоревшимся после атаки украинских дронов нефтеперерабатывающим заводом.

В Белгородской области за минувшие сутки во время атак беспилотников три мирных жителя получили несовместимые с жизнью ранения.

Ранее атаку дронов на Севастополь назвали одной из самых масштабных.