Атаку дронов на Севастополь на прошлой неделе назвали одной из самых масштабных

Мирошник доложил об одной из самых масштабных атак БПЛА на Севастополь
Севастополь на прошлой неделе подвергся одной из самых масштабных атак украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на еженедельный доклад посла по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родиона Мирошника.

По словам дипломата, один из дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударил по гражданскому автомобилю в центре города. В результате 43-летний мужчина получил несовместимые с жизнью травмы.

«Еще четверо мирных жителей получили ранения в других районах города, среди них — пожилые женщина и мужчина. Атака привела к значительным разрушениям гражданской инфраструктуры», — добавил Мирошник.

Он уточнил, что в Севастополе выявили повреждение как минимум 50 жилых домов. Кроме того, пострадало здание первой городской больницы.

ВСУ в ночь на 26 апреля выпустили около 100 беспилотников по Севастополю. Как сообщал директор местного департамента общественной безопасности, точечные повреждения получили более 180 жилых домов.

28 апреля губернатор города Михаил Развожаев заявил, что ночью над Севастополем сбили 20 украинских БПЛА. Всего были отражены три атаки.

Ранее была названа цель массированной атаки ВСУ на Севастополь.

 
Мощный пожар на НПЗ, посевная под угрозой срыва и цены на шашлык перед майскими. Что нового к утру 28 апреля
