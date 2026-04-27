Трамп обсудил с командой по нацбезопасности новое предложение Ирана

Левитт: Трамп обсудил предложение Ирана о трехэтапных переговорах
Президент США Дональд Трамп обсудил со своей командой по национальной безопасности предложение Ирана о проведении трехэтапных переговоров. Об этом рассказала в ходе брифинга пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Я могу подтвердить, что президент сегодня утром встречался со своей командой по национальной безопасности… Предложение обсуждалось», — сказала Левитт.

Иран через посредников предложил США формулу прекращения войны и открытия Ормузского пролива, пишет Axios. При этом обсуждение своей ядерной программы Тегеран хочет отложить на потом. По информации Al Mayadeen, предложенный «трехступенчатый план урегулирования» предусматривает в первую очередь завершение боев и обсуждение будущего пролива, а к иранскому атому переговоры перейдут лишь после достижения договоренностей по этим вопросам.

27 апреля в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана. Аббас Арагчи передал Путину наилучшие и теплые пожелания от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и президента республики Масуда Пезешкиана. Он также поблагодарил российского лидера за поддержку Исламской Республики, выразив надежду, что отношения Тегерана и Москвы в дальнейшем будут только укрепляться.

Ранее Иран усомнился в готовности США к диалогу.

 
