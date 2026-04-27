Пролив открыть, войну закончить: Иран предложил США новую сделку

Иран через посредников предложил США формулу прекращения войны и открытия Ормузского пролива, пишет Axios. При этом обсуждение своей ядерной программы Тегеран хочет отложить на потом. По информации Al Mayadeen, предложенный «трехступенчатый план урегулирования» предусматривает в первую очередь завершение боев и обсуждение будущего пролива, а к иранскому атому переговоры перейдут лишь после достижения договоренностей по этим вопросам.

Иран передал США через пакистанских посредников новое предложение по выходу из кризиса, сообщил Axios со ссылкой на американского чиновника и два источника, знакомых с ситуацией. По данным издания, Тегеран готов обсуждать открытие Ормузского пролива для судоходства и завершение войны , но предлагает вынести вопрос своей ядерной программы за рамки нынешнего этапа переговоров.

Предложение уже поступило в Белый дом, однако реакция Вашингтона пока неизвестна. По данным Axios, речь может идти либо о долгом продлении режима прекращения огня, либо о полноценном соглашении о завершении войны.

Президент США Дональд Трамп должен обсудить иранскую тему на совещании в Ситуационной комнате Белого дома 27 апреля. Там, как напомнили журналисты, будут рассматривать «тупик» в переговорах и дальнейшие шаги США.

Источники Axios утверждают, что глава МИД Ирана Аббас Арагчи во время встреч в Исламабаде поднимал вопрос о том, чтобы не включать ядерную программу в нынешнюю формулу сделки. Посредникам из Пакистана, Египта, Турции и Катара он дал понять, что в иранском руководстве нет единой позиции по требованиям США приостановить обогащение урана и вывезти его запасы из страны.

Новая формула переговоров

Параллельно с предложением, о котором пишет Axios, появилась и более детальная формула переговоров. Телеканал Al Mayadeen сообщил, что Иран передал США через посредников трехступенчатый план урегулирования . По этим данным, первый этап Тегеран предлагает посвятить прекращению войны и получению гарантий отказа от новых военных действий против Ирана и Ливана. Только после этого стороны смогут перейти к следующему шагу.

На втором этапе Иран предлагает обсуждать будущее Ормузского пролива и механизм его управления после окончания конфликта — в координации с Оманом и с возможным формированием новой правовой модели для региона.

Третий этап, по версии Al Mayadeen, касается ядерной программы, однако Тегеран увязывает его с успехом первых двух пунктов и не готов переходить к этой теме раньше достижения договоренностей по войне и проливу .

Таким образом, иранская формула фактически выстраивает переговоры в последовательности «безопасность — Ормуз — ядерное досье», откладывая самый чувствительный для Вашингтона вопрос на финальную стадию.

Что в Иране и США

На фоне новых предложений по Ормузскому проливу Тегеран отверг американские условия в их нынешнем виде. Как сообщил Reuters пакистанский дипломатический источник, во время переговоров в Исламабаде иранская сторона обозначила жесткую позицию по требованиям Вашингтона.

«Иранская сторона принципиально не будет принимать максималистские требования», — заявил собеседник агентства.

По его словам, глава МИД Ирана Аббас Арагчи изложил свои подходы премьеру Пакистана Шахбазу Шарифу и другим высокопоставленным чиновникам, после чего покинул Исламабад вместе с делегацией. Детали переговоров источник не раскрыл. По данным Reuters, Тегеран также исключил прямые контакты с американской стороной — спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером , которые должны были прибыть в Пакистан.

Параллельно в Вашингтоне продолжили публично повышать ставки. Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что у Ирана есть «открытое окно, чтобы выбрать мудрое решение» — «отказаться от ядерного оружия значимым и проверяемым способом».

В свою очередь Дональд Трамп на фоне обсуждения иранских инициатив выступил с жесткими заявлениями. В интервью Fox News он заявил, что у Тегерана остается лишь несколько дней на принятие решения — иначе его нефтяная инфраструктура «взорвется».

Глава государства также подчеркнул, что считает переговорные позиции Вашингтона сильнее. «Все козыри на руках у США», — подчеркнул он.