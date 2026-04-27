Глава МИД Ирана прокомментировал встречу с Путиным

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил в своем Telegram-канале, что провел хорошую встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

«У нас состоялась очень хорошая встреча с господином Путиным. Она, вероятно, длилась больше полутора часов. Мы детально обсудили все темы, как двусторонние отношения, так и региональные вопросы», — рассказал дипломат.

Кроме того, в ходе беседы стороны поговорили о военном конфликте США и Израиля против Ирана.

По словам Арагчи, по поводу двустороннего сотрудничества Москвы и Тегерана были выдвинуты очень хорошие идеи.

27 апреля в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана. Арагчи передал Путину наилучшие и теплые пожелания от верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи и президента республики Масуда Пезешкиана. Он также поблагодарил российского лидера за поддержку Исламской Республики, выразив надежду, что отношения Тегерана и Москвы в дальнейшем будут только укрепляться.

Ранее в Кремле выступили за продолжение переговоров Ирана с США.