Украина испытывает трудности с мобилизацией людей на фронт. Об этом в интервью BBC («Би-би-Си», сайт заблокирован на территории России) заявил командующий силами беспилотных систем (СБС) Украины Роберт Бровди.

«Те, кто хотел воевать, уже воюют», — сказал Бровди, которого в марте заочно приговорили к пожизненному сроку за подрыв журналистки Первого канала в Курской области.

23 апреля глава офиса президента Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов) заявил, что мобилизация на Украине будет продолжаться, потому что иначе Киев не сможет «доукомплектовать войска». До этого он назвал «очень сложной» ситуацию с мобилизацией в стране.

10 апреля Буданов отметил, что украинцы бегут от мобилизации и «посылают» сотрудников ТЦК (территориальные центры комплектования, аналоги военкоматов) на три буквы.

20 апреля постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что на Украине складывается тяжелая ситуация с мобилизацией, потому что украинцы не хотят воевать за коррумпированные власти страны и сопротивляются ТЦК.

27 апреля президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроекты о продлении мобилизации и военного положения в стране до 2 августа 2026 года.

