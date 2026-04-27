Еврокомиссар назвал «недоступным» членство Украины в НАТО

Еврокомиссар Кубилюс: членство в НАТО для Украины пока недоступно

Членство Украины в НАТО на данный момент недоступно, а процесс евроинтеграция страны является «сложным». Об этом заявил еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс, пишет украинское издание «Общественное».

«Членство в НАТО для Украины пока недоступно. Полноценное членство в Европейском Союзе — это сложный процесс, который не может гарантировать быструю интеграцию оборонных возможностей», — отметил он.

По мнению еврокомиссара, «наиболее эффективным» в данном случае может быть «поиск нового инструмента», который был бы направлен на интеграцию «всех европейских оборонных возможностей». И эта интеграция могла бы стать «надежной» гарантией безопасности для Украины и основой для восстановления страны после заключения мира, считает он.

«Нам нужен Европейский оборонный союз, который позволит интегрировать оборонные возможности Украины, Великобритании, Норвегии с оборонными возможностями желающих стран-членов Европейского Союза», — подчеркнул Кубилюс.

Он добавил, что одновременная интеграция Украины в единый рынок ЕС и Европейский оборонный союз в ближайшем будущем стала бы «четкой частью европейского стратегического подхода в отношении Украины».

Также Кубилюс заявил, что Россия с 2022 года стала «намного сильнее», чем в 2022 году, так как она обладает сильной армией с опытом ведения боевых действий и способной использовать миллионы беспилотников.

В апреле бывший генсек НАТО Андерс Расмуссен заявил, что Великобритания и Франция должны возглавить «коалицию желающих», которая может взять на себя ответственность за оборону Европы.

В декабре 2025 года президент Украины Владимир Зеленский заявил, что основным желанием Киева является вступление в НАТО, но Украина готова отказаться от этого шага при условии получения надежных гарантий безопасности от западных государств.

Ранее Кубилюс призвал как можно скорее интегрировать Украину в ЕС.