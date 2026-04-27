Еврокомиссар по обороне призвал как можно скорее интегрировать Украину в ЕС

Европа должна обеспечить победу Украины на передовой и защитить ее от ударов с воздуха со стороны ВС РФ. Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, чьи слова приводит «Укринформ».

По его словам, прекращение поддержки Киева в итоге обернется гораздо дороже, если Россия победит в конфликте. Нет необходимости в стратегии восстановления Украины, если нет европейской стратегии по достижению справедливого мира, считает он.

Кубилюс считает, что для успешного восстановления Украины необходимо как можно быстрее присоединиться к единому европейскому рынку.

Еврокомиссар также призвал понять, что интеграция Украины в ЕС является «нашим стратегическим жизненно важным интересом, и это напрямую связано с нашим стратегическим интересом в ближайшем будущем стать обороноспособными и готовыми сдерживать возможные российские атаки».

Он особо отметил важность интеграции украинских и европейских оборонно-промышленных возможностей.

«Мы не можем терять время. Было бы большой стратегической ошибкой с нашей стороны не стремиться к такой интеграции», — сказал Кубилюс.

20 апреля газета Financial Times писала, что Франция и Германия выступают за предоставление Украине промежуточного статуса на пути вступления в ЕС, а именно за частичную интеграцию и «символические» льготы без ключевых прав полноценного участника объединения.

Также газета Le Monde писала, что европейские лидеры с осторожностью смотрят на перспективы вступления Украины в ЕС и не готовы давать ей каких-либо льгот на этом пути.

23 апреля президент Украины Владимир Зеленский отверг идею «символического» или частичного членства страны в ЕС, так как Киев якобы «по-настоящему защищает» Европу. Также в апреле Зеленский говорил, что Украина не заинтересована в неполном членстве в ЕС.

