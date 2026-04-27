Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

«Тогда зачем переговоры?»: Арагчи усмехнулся, узнав о «победе» Трампа в войне с Ираном

Арагчи: США не достигли ни одной цели в войне с Ираном, потому просят переговоры
Denis Balibouse/Reuters

США не достигли в войне с Ираном ни одной своей цели, поэтому они предложили переговоры. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи во время общения с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

Зарубин напомнил Арагчи, что американский лидер Дональд Трамп публично называет себя победителем войны с Ираном. В ответ министр усмехнулся, поставив под сомнение «победу» США.

«Тогда зачем он (Трамп. — «Газета.Ru») предложил переговоры? Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели. Вот почему он просит о переговорах», — сказал Арагчи.

Министр добавил, что сейчас Исламская Республика рассматривает вариант с переговорами.

27 апреля в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана. Арагчи передал Путину наилучшие и теплые пожелания от верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи и президента республики Масуда Пезешкиана. Он также поблагодарил российского лидера за поддержку Исламской Республики, выразив надежду, что отношения Тегерана и Москвы в дальнейшем будут только укрепляться.

В ответ Путин заявил, что Россия готова делать все для скорейшего урегулирования ближневосточного вопроса.

Ранее Песков заявил, что Россия не является посредником в переговорах США и Ирана.

 
Теперь вы знаете
Снегопад, деревья, град. Что делать, если машина пострадала от непогоды?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
