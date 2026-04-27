«Тогда зачем переговоры?»: Арагчи усмехнулся, узнав о «победе» Трампа в войне с Ираном

Арагчи: США не достигли ни одной цели в войне с Ираном, потому просят переговоры

США не достигли в войне с Ираном ни одной своей цели, поэтому они предложили переговоры. Об этом заявил глава МИД Исламской Республики Аббас Арагчи во время общения с журналистом информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

Зарубин напомнил Арагчи, что американский лидер Дональд Трамп публично называет себя победителем войны с Ираном. В ответ министр усмехнулся, поставив под сомнение «победу» США.

«Тогда зачем он (Трамп. — «Газета.Ru») предложил переговоры? Очевидно, Иран противостоит самой большой сверхдержаве в мире, и они не достигли ни одной своей цели. Вот почему он просит о переговорах», — сказал Арагчи.

Министр добавил, что сейчас Исламская Республика рассматривает вариант с переговорами.

27 апреля в Президентской библиотеке в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента России Владимира Путина с главой МИД Ирана. Арагчи передал Путину наилучшие и теплые пожелания от верховного лидера Ирана Моджтаба Хаменеи и президента республики Масуда Пезешкиана. Он также поблагодарил российского лидера за поддержку Исламской Республики, выразив надежду, что отношения Тегерана и Москвы в дальнейшем будут только укрепляться.

В ответ Путин заявил, что Россия готова делать все для скорейшего урегулирования ближневосточного вопроса.

Ранее Песков заявил, что Россия не является посредником в переговорах США и Ирана.