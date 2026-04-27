Глава МИД Ирана рассказал о частых контактах Тегерана и Москвы

Арагчи: Иран и РФ всегда вели двусторонние переговоры по широкому кругу вопросов
Sha Dati/Global Look Press

Иран и Россия регулярно вели двусторонние переговоры по широкому кругу вопросов и активные консультации. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Арагчи после прибытия в РФ. Выступление транслировалось в Telegram-канале МИД Ирана.

Министр прибыл в Москву накануне.

«У нас с Россией всегда были тесные консультации по широкому кругу вопросов, особенно региональных, велись постоянные двусторонние переговоры», — сказал дипломат.

20 апреля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия не является посредником в переговорном процессе между США и Ираном по урегулированию войны. Ситуация в Персидском заливе по-прежнему очень хрупкая, непредсказуемая, но российская сторона надеется, что переговорный процесс будет продолжен, отмечал представитель Кремля.

В тот же день Арагчи во время телефонного разговора с министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром сказал, что угрозы иранским кораблям со стороны американских сил и нелогичные требования США к Ирану свидетельствуют о несерьезном отношении Соединенных Штатов к вопросам урегулирования ситуации в Персидском заливе.

Ранее в Кремле ответили на предложение о вывозе урана из Ирана в Россию.

 
