Нежелание Европы искать компромисс в отношениях с Россией и подготовка стран ЕС к войне с Москвой — это «ненормально». Об этом в эфире французскому телеканалу CNews заявил член Государственного совета Франции Арно Кларсфельд.

«Это ненормально, что ЕС стремится помочь Украине, не пытаясь найти компромисс с Россией, с которой у нас много общего и у которой мы десятилетиями покупали энергоносители, что обеспечивало нашу безопасность и процветание», — отметил он.

Кларсфельд назвал «ненормальным» и то, что ЕС вооружается и готовится к якобы «неизбежной» войне с Россией. Он отметил, что Россия является ядерной державой, и Европе не удастся ее победить.

«Гитлеровские войска вошли туда и вернулись обратно, войска Наполеона вошли туда и вернулись обратно. <…> Возможно, Россию и можно сдержать с помощью НАТО, США и Европы. Но Европа, безусловно, не может победить Россию. Поэтому нужно принять соответствующие меры для предотвращения мировой войны», — отметил член Госсовета.

По его словам, новая мировая война не нужна Европе, так как Первая и Вторая мировые войны уже подорвали «европейскую мощь», из-за чего «ни Франция, ни Англия» не оказывают «существенного влияния» на происходящие в мире конфликты.

27 апреля президент Эстонии Алар Карис заявил, что европейским странам нужно начать совместную подготовку к переговорам с Россией.

26 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что России и европейским странам придется выстраивать отношения друг с другом, потому что географически они никуда друг от другая не денутся.

Также 27 апреля директор Первого департамента стран Содружества Независимых Государств (СНГ) министерства иностранных дел России Микаэл Агасандян отметил, что европейские страны взяли курс на форсированную милитаризацию и начали готовить об открытом противостоянии с Россией.

