Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
 (обновлено  )
Политика

Глава Евросовета Кошта выступил с предупреждением к ЕС по поводу Трампа

Bloomberg: Кошта призвал Европу не следовать за Трампом
Johanna Geron/Reuters

Председатель Европейского совета Антониу Кошта предупредил лидеров ЕС, что блок собьется с пути, если он будет «следовать» за президентом США Дональдом Трампом и передаст ему принятие ключевых решений. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

«Кошта заявил лидерам Евросоюза, что они не могут уклоняться от обсуждения того, что интересы США больше не совпадают с интересами ЕС. По словам источников, Кошта привел в качестве примеров расхождения позиций Вашингтона с ЕС операцию США по захвату экс-президента Венесуэлы Николаса Мадуро, американо-израильскую войну в Иране и позицию Трампа по Украине», — пишет СМИ.

Источники также рассказали, что Кошта призвал ЕС самоорганизоваться и выработать автономный подход к защите своих интересов.

В недавнем интервью газете Financial Times премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что сомневается в помощи США в случае «нападения» России на европейские страны НАТО.

19 апреля президент США Дональд Трамп раскритиковал европейские страны и назвал их союзниками, которые «показали свое истинное лицо» во время войны в Иране. 22 апреля пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что США не видят достаточных действий со стороны европейцев по поддержке действий Вашингтона в Иране.

Ранее СМИ сообщили, что Пентагон не предлагал «наказать» союзников выходом США из НАТО.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!