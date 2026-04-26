В США заявили о подготовке Европы к затяжному конфликту между Россией и Украиной

Европа готовится к затяжному конфликту между Россией и Украиной ввиду отсутствия посредника для переговоров по Украине. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что пока президент США увлечен ситуацией на Ближнем Востоке, перспектив дипломатического решения украинского конфликта становится все меньше. На этом фоне Европа готовится к более длительному противостоянию на Украине, пишет автор.

Накануне спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что в Киеве рассчитывают, что ближайшие месяцы могут стать «окном возможностей» для возобновления контактов с Москвой и заключения договоренностей по прекращению огня. По мнению украинской стороны, Вашингтон хотел бы достичь мира на Украине до выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре этого года.

Москва неоднократно заявляла о готовности возобновить переговоры, если Киев будет придерживаться конструктивной позиции. Смогут ли стороны вернуться к мирному процессу в ближайшие месяцы и будет ли участвовать в этом Вашингтон — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава ГРУ заявил, что США в крайне сложном положении, и им сейчас не до Украины.