В США заявили о подготовке Европы к затяжному конфликту между Россией и Украиной

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Новое покушение на ТрампаВойна США и Израиля против Ирана
Политика

NYT: Европа готовится к затяжному конфликту между Россией и Украиной
Global Look Press

Европа готовится к затяжному конфликту между Россией и Украиной ввиду отсутствия посредника для переговоров по Украине. Об этом пишет газета The New York Times (NYT).

Отмечается, что пока президент США увлечен ситуацией на Ближнем Востоке, перспектив дипломатического решения украинского конфликта становится все меньше. На этом фоне Европа готовится к более длительному противостоянию на Украине, пишет автор.

Накануне спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что в Киеве рассчитывают, что ближайшие месяцы могут стать «окном возможностей» для возобновления контактов с Москвой и заключения договоренностей по прекращению огня. По мнению украинской стороны, Вашингтон хотел бы достичь мира на Украине до выборов в конгресс, которые состоятся в ноябре этого года.

Москва неоднократно заявляла о готовности возобновить переговоры, если Киев будет придерживаться конструктивной позиции. Смогут ли стороны вернуться к мирному процессу в ближайшие месяцы и будет ли участвовать в этом Вашингтон — в материале «Газеты.Ru».

Ранее глава ГРУ заявил, что США в крайне сложном положении, и им сейчас не до Украины.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!