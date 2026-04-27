Глава МИД Ирана прибыл в Санкт-Петербург

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи прибыл с визитом в Санкт-Петербург. Об этом сообщает агентство IRNA.

По информации агентства, Арагчи рассчитывает провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Накануне представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Путин планирует принять главу МИД Ирана Арагчи в понедельник, 27 апреля.

До этого издание издание Dawn со ссылкой на источники сообщило, что 26 апреля Арагчи прибыл в Исламабад и после непродолжительной встречи с руководством Пакистана направится в Москву.

20 апреля Дмитрий Песков говорил, что Россия не является посредником в переговорном процессе между США и Ираном по урегулированию войны. Ситуация в Персидском заливе по-прежнему очень хрупкая, непредсказуемая, но российская сторона надеется, что переговорный процесс будет продолжен, отмечал представитель Кремля.

Ранее в Кремле ответили на предложение о вывозе урана из Ирана в Россию.

 
