В Кремле отреагировали на сообщения о визите Арагчи в Россию

Президент РФ Владимир Путин планирует принять главу МИД Ирана Аббаса Аракчи, который в понедельник, 27 апреля, прибудет в Россию с визитом. Об этом «Интерфаксу» рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Да. Можем подтвердить», — заявил пресс-секретарь президента РФ в ответ на соответствующий вопрос.

До этого издание издание Dawn со ссылкой на источники сообщило, что 26 апреля Арагчи прибыл в Исламабад и после непродолжительной встречи с руководством Пакистана направится в Москву.

20 апреля Дмитрий Песков заявил, что Россия не является посредником в переговорном процессе между США и Ираном по урегулированию войны. Ситуация в Персидском заливе по-прежнему очень хрупкая, непредсказуемая, но российская сторона надеется, что переговорный процесс будет продолжен, отмечал представитель Кремля.

В тот же день Арагчи во время телефонного разговора с министром иностранных дел Пакистана Исхаком Даром сказал, что угрозы иранским кораблям со стороны американских сил и нелогичные требования США к Ирану свидетельствуют о несерьезном отношении Соединенных Штатов к вопросам урегулирования ситуации в Персидском заливе.

Ранее в Кремле ответили на предложение о вывозе урана из Ирана в Россию.