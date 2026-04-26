Глава МИД Ирана планирует встретиться с Путиным

Глава МИД Ирана Арагчи рассчитывает на встречу с Путиным 27 апреля в России
Сергей Карпухин/РИА Новости

Глава министерства иностранных дел Ирана Аббас Арагчи планирует посетить Россию 27 апреля. Об этом сообщил посол исламской республики в Москве Казем Джалали, его слова опубликовало посольство Ирана в России в Telegram-канале.

Арагчи рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

«Визит состоится в понедельник. В ходе него Арагчи проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным», — сказал Джалали.

26 апреля издание Dawn со ссылкой на источники сообщило, что Арагчи прибыл в Исламабад и после непродолжительной встречи с руководством Пакистана направится в Москву. Утверждалось, что его самолет приземлился на пакистанской авиабазе Нур-Хан после завершения его однодневного визита в Оман.

9 апреля главы министерств иностранных дел Ирана и России Аббас Арагчи и Сергей Лавров по телефону обсудили события на Ближнем Востоке и в мире.

Ранее в Кремле ответили на предложение о вывозе урана из Ирана в Россию.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!