Трамп: Китай может помогать Ирану, но Пекин мог бы делать гораздо больше

Глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News снова допустил, что Китай может помогать Ирану, но добавил, что Пекин мог бы делать «гораздо больше».

«Я не думаю, что они могут многое сделать. Могу сказать вам, они могли бы помогать гораздо больше. Я не чрезмерно разочарован», — сказал он.

Трамп отметил, что Китай «мог бы поступать гораздо хуже».

До этого китайский портал Sohu написал, что президент Владимир Путин показал всему миру позицию России в отношении конфликта на Ближнем Востоке во время беседы с иранским лидером Масудом Пезешкианом.

12 апреля президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с иранским коллегой Масудом Пезешкианом, в рамках которого стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

Глава государства выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления мира в регионе.

