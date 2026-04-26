В США допустили, что покушение на Трампа было инсценировано для поднятия рейтинга

Журналист Вароли: покушение на Трампа было инсценировкой для поднятия рейтинга

Покушение на президента США Дональда Трампа могло быть инсценировано, чтобы поднять рейтинг политика. Такое предположение высказал американский журналист Джон Вароли в беседе с изданием «Абзац».

Репортер указал на низкий рейтинг Трампа, а также отметил его непопулярность как среди либералов, так и в рядах консерваторов. При этом президента часто критикуют внутри его собственной команды. По мнению Вароли, в таких условиях окружение Трампа могло устроить фейковое покушение, чтобы повысить рейтинг американского лидера.

Кроме того, журналист обратил внимание на пророческое высказывание пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт , которая перед торжественным ужином в шутку упомянула возможные «выстрелы».

Стрельба произошла 25 апреля во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Трамп. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь, ранив сотрудника Секретной службы. Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал.

Стрелком оказался 31-летний разработчик видеоигр и репетитор Коул Аллен. В 2024 году он получил награду «Учитель месяца» и отправил пожертвование на президентскую кампанию Камалы Харрис. Тем временем мировые лидеры выразили солидарность с главой Белого дома после инцидента со стрельбой.

Ранее политолог объяснил, почему Трамп выиграет от нового покушения.