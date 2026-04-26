«Сакральная жертва»: стало известно, почему Трамп выиграет от нового покушения

Политолог Блохин: стрельба на ужине с участием Трампа повысит рейтинг президента
Стрельба во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился президент Дональд Трамп, может повысить политический рейтинг американского лидера, поскольку после этого инцидента он может превратиться в «сакральную жертву» так называемого «глубинного государства». Об этом «Газете.Ru» заявил политолог-американист Константин Блохин.

«Это ему в плюс, это повысит его рейтинг. Вполне возможно, это будет повышение не очень долгое (до выборов в конгресс еще десять раз забудут об этом покушении), но понятно, что такое покушение на руку Трампу, потому что он превращается в сакральную жертву, что он такой борец со всеми неприятелями, включая, и глубинное государство», — подчеркнул он.

Повышению политического рейтинга Трампа после стрельбы в отеле Вашингтона, где находился президент, способствует и тот факт, что инцидент произошел именно в том месте, где в 1981 году было совершено покушение на президента Рональда Рейгагна, указал Блохин.

Стрельба произошла во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме в Вашингтоне, где находился Дональд Трамп. Вооруженный мужчина попытался прорваться в зал и открыл огонь, ранив сотрудника Секретной службы. Подозреваемый был задержан на месте, президент не пострадал. Спустя час сам Трамп на пресс-конференции рассказал о случившемся, сравнив звуки выстрелов с падением подноса. В этом же отеле Washington Hilton в 1981 году покушались на президента Рональда Рейгана.

Ранее появились новые подробности о подозреваемом в стрельбе на ужине с Трампом.

 
