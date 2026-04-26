Стало известно о «пророческом» заявлении Ливитт незадолго до нового покушения на Трампа

Ливитт предупредила о выстрелах незадолго до нового покушения на Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт сделала пророческое заявление незадолго до нового покушения на президента США Дональда Трампа. В комментарии телеканалу Fox News она предупредила о возможных «выстрелах».

«Скажу вам: сегодняшняя речь будет классическим выступлением Трампа — она будет смешной, она будет развлекательной, сегодня в зале будут «выстрелы», так что всем стоит подключиться», — сказала Ливитт.

Вечером 25 апреля во время торжественного ужина Ассоциации корреспондентов Белого дома в вашингтонском отеле Hilton произошла стрельба, которую расценивают как новое покушение на Трампа. В момент инцидента президент находился в зале вместе с первой леди и ключевыми членами кабинета, включая вице-президента Джей Ди Вэнса.

Агенты Секретной службы оперативно отреагировали на выстрелы, которые послышались в здании. Они закрыли Трампа собой и немедленно эвакуировали его. Президент не пострадал.

Позже сам Трамп сообщил о задержании стрелявшего. Сотрудники Секретной службы, по его словам, «действовали быстро и смело».

