Секретная служба ликвидировала стрелка на мероприятии с Трампом

CNN: на приеме с участием Трампа произошла стрельба, нападавший ликвидирован

Сотрудники Cекретной службы ликвидировали человека, устроившего стрельбу на мероприятии с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщила журналист Кейтлин Коллинз в эфире CNN.

Все произошло в гостинице Washington Hilton во время приема Ассоциации корреспондентов при Белом доме, на котором присутствовал президент США.

«Министр образования находится рядом со мной, ее охрана подтвердила, что в лобби гостиницы Washington Hilton был стрелявший. Он убит», — сказала она.

Известно, что во время эвакуации Трампа с мероприятия в Вашингтоне сотрудники Секретной службы предупредили о выстрелах.

Президента вывели с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома после странного шума в зале. Сообщалось, что встречу прервали после звука нескольких хлопков, участников мероприятия попросили удалиться. На сцену, где был глава Белого дома, вышли агенты Секретной службы с оружием.

Ранее Пентагон объявил о ликвидации командира, стоявшего за покушением на Трампа.