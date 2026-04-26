В США рассказали о состоянии Трампа после инцидента со стрельбой

Трамп не пострадал во время инцидента со стрельбой в Вашингтоне

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не пострадал в результате инцидента со стрельбой, произошедшего во время торжественного ужина в Вашингтоне. Об этом сообщил американский телеканал CNN.

По данным источника, знакомого с ситуацией, глава Белого дома в настоящее время в безопасности. Как уточнил представитель администрации, с членами кабинета министров тоже все в порядке.

Незадолго до этого Дональда Трампа вывели с ужина ассоциации корреспондентов Белого дома из-за странного шума в зале.

Встречу прервали после звука нескольких хлопков, участников мероприятия попросили удалиться. На сцену, где был глава Белого дома, вышли сотрудники Секретной службы США с оружием.

При этом в пресс-пуле Белого дома рассказали, что несколько агентов в ходе инцидента кричали: «Стрельба!».

Ранее в США мужчина получил пожизненный срок за покушение на Трампа.