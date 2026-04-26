Трамп заявил, что власти Ирана предлагают недостаточно для сделки с США

Трамп: Иран предлагает недостаточно для сделки с США

Тегеран предлагает недостаточно для достижения соглашения с Вашингтоном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, Белый дом опубликовал видео его общения с журналистами на YouTube-канале.

«Они (власти Ирана. — Прим. ред.) предложили много, но недостаточно», — подчеркнул американский лидер.

По словам Трампа, Вашингтон получил новое предложение от Тегерана через 10 минут после того, как он отменил поездку американской делегации на переговоры.

Ожидалось, что 25 апреля в Пакистан вылетят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Однако Трамп отменил поездку американской делегации в Исламабад. Глава Белого дома пояснил: его представители больше не будут совершать 18-часовые перелеты «ради разговоров ни о чем».

12 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее Трамп ответил на вопрос о возможном возобновлении атак США на Иран.