Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан на переговоры с Ираном

Трамп: я отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан на переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп решил отменить поездку своего специального посланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров с Ираном. Соответствующее заявление глава государства сделал в телефонной беседе с журналистом телеканала Fox News Аише Хэсни, о чем она сообщила в социальной сети X.

«Я сказал своим людям некоторое время назад, пока они собирались к отъезду: «Нет, вы не станете совершать 18-часовой перелет, чтобы туда добраться. У нас на руках все карты. Они (иранская сторона. — «Газета.Ru») могут позвонить нам, когда захотят. Но вы больше не будете совершать 18-часовых перелетов ради разговоров ни о чем», — приводит Хэсни слова американского лидера.

25 апреля глава МИД Ирана Аббас Арагчи, прибывший в Исламабад, обсудил с официальными лицами Пакистана тему урегулирования конфликта с США.

В этот же день журналист портала Axios Барак Равид со ссылкой на осведомленные источники сообщил, что Уиткофф и Кушнер могут встретиться с иранским министром иностранных дел 27 апреля в пакистанской столице.

Первый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялся 11 апреля. Тогда Трамп объявил о соглашении с Ираном о временном прекращении огня на две недели. Однако уже на следующий день американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли достичь соглашения. В ответ Трамп ввел морскую блокаду для всех судов, входящих и выходящих из иранских портов.

12 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее в США заявили о «шокирующем поражении» страны в Иране.