Трамп сообщил о новом предложении от Ирана

Война США и Израиля против Ирана
Трамп: США получили новое предложение от Ирана
Nathan Howard/Reuters

Вашингтон получил новое предложение от Тегерана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, Белый дом опубликовал видео его общения с журналистами на YouTube-канале.

Политик подчеркнул, что предложение Исламской Республики на переговорах с Соединенными Штатами «должно было быть лучше».

«Интересно то, что сразу после того, как я отменил ее (поездку переговорщиков. — Прим. ред.), в течение десяти минут мы получили новые бумаги, они намного лучше», — отметил Трамп.

Ожидалось, что 25 апреля в Пакистан вылетят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Однако Трамп отменил поездку американской делегации в Исламабад. Глава Белого дома пояснил: его представители больше не будут совершать 18-часовые перелеты «ради разговоров ни о чем».

12 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Ранее Иран усомнился в готовности США к диалогу.

 
