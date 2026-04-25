Трамп заявил об отказе США от очных переговоров с Ираном

Трамп: представители США и Ирана пока могут контактировать по телефону

Президент США Дональд Трамп после отмены визита его переговорщиков в Пакистан заявил журналистам, что сейчас предпочитает телефонные контакты с представителями Ирана. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы будем вести дела по телефону», — сказал глава государства.

По его словам, представители Исламской Республики могут позвонить американцам, «когда хотят».

Также хозяин Белого дома заявил, что переговорщики США не желают тратить время на дорогу.

24 апреля глава иранского МИД Аббас Арагчи прибыл в Исламабад, который выступает посредником между Тегераном и Вашингтоном. По словам дипломата, он обсудил с пакистанской стороной «условия для постоянного прекращения агрессии в отношении Ирана».

Ожидалось, что 25 апреля в Пакистан также вылетят спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер. Однако Трамп отменил поездку американской делегации в Исламабад. Глава Белого дома пояснил, что его представители больше не будут совершать 18-часовые перелеты «ради разговоров ни о чем».

Первый раунд переговоров по урегулированию конфликта между Вашингтоном и Тегераном состоялся 11 апреля. На следующий день президент РФ Владимир Путин созвонился с иранским коллегой Масудом Пезешкианом и заверил его в готовности российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта, а также оказывать посреднические усилия в интересах установления мира на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране заявили, что не сдадутся США.