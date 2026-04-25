Война США и Израиля против Ирана
Пакистану передали замечания Ирана к требованиям США по сделке

Al Jazeera: Арагчи передал Пакистану замечания Ирана по требованиям США
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, прибывший в Исламабад, обсудил с официальными лицами Пакистана тему урегулирования конфликта с США. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera.

Журналисты уточнили, что глава МИД Ирана передал пакистанской стороне, выступающей посредником в переговорах, позицию и замечания Тегерана к требованиям США.

В ходе встречи с начальником штаба пакистанской армии стороны также обсудили «вопросы сотрудничества для укрепления мира и стабильности в регионе».

Отмечается, что американская группа материально-технического обеспечения и безопасности уже находится в пакистанской столице в преддверии возможного второго раунда мирных переговоров.

До этого сообщалось, что перед визитом в Пакистан Арагчи созвонился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым, в ходе которого подчеркнул опасные последствия «провокационных действий США» в Персидском и Оманском заливах.

Ранее Путин обсудил с президентом Ирана Пезешкианом ситуацию на Ближнем Востоке.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!