Путин рассказал о последних словах Жириновского в разговоре с ним

Путин: в последнем телефонном разговоре Жириновский сказал, что еще нужен стране
Алексей Никольский/РИА Новости

В последнем телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным лидер ЛДПР Владимир Жириновский, находясь в критическом состоянии, заявил, что «еще нужен стране». Об этом рассказал сам глава государства в документальном фильме о политике, передает информационная служба «Вести».

Путин пояснил, что весной 2022 года позвонил тяжелобольному Жириновскому в клинику, чтобы поддержать. Тот осознавал критичность своего состояния, но сказал, что уходить ему рано.

Глава государства подчеркнул, что такое отношение к Родине и служению Отечеству было самой сутью характера Жириновского.

«Последние слова его были такими: «Мне же еще рано уходить, — сказал он, — я ведь еще нужен России»», — вспоминает Путин, добавив, что в этой фразе ярко отражались характер политика и его отношение к своему делу.

Жириновский возглавлял ЛДПР более 30 лет и был депутатом Госдумы восьми созывов. Сегодня ему исполнилось бы 80 лет.

Ранее сын Жириновского раскрыл его слова об исходе СВО.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

