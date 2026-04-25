Медведев вспомнил, как ходил с Жириновским на рыбалку

Медведев: Жириновский на рыбалке из резкого политика превратился в ребенка

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев рассказал, как основатель ЛДПР Владимир Жириновский при нем показал свою человеческую сторону. Политик поделился воспоминаниями о коллеге в документальном фильме «Вестей» «Владимир Жириновский».

По словам Медведева, он пригласил лидеров фракций в парламенте на отдых в Завидово.

«Там мы пошли на рыбалку. И Владимир Вольфович вытащил такую приличную рыбу. Я удивился его лицу. Вот из такого резкого политика, который там наотмашь бьет куда-то, он превратился просто в ребенка», — сказал зампредседателя Совбеза.

Он подчеркнул, что в тот момент у Жириновского были глаза счастливого ребенка.

25 апреля президент РФ Владимир Путин рассказал о своем последнем разговоре с основателем ЛДПР. Жириновский, уже находясь в критическом состоянии, заявил главе государства, что «еще нужен стране».

Владимира Жириновского не стало 6 апреля 2022 года. Он возглавлял ЛДПР более 30 лет и был депутатом Государственной думы РФ восьми созывов. Сегодня политику исполнилось бы 80 лет.

