«Все должны заткнуться и уважать нашу страну». 80 лет назад родился Владимир Жириновский

80 лет назад, 25 апреля 1946 года, в Алма-Ате родился один из самых ярких российских политиков, бывший депутат Госдумы и основатель ЛДПР Владимир Жириновский. При рождении ему была дана фамилия отца, — Эйдельштейн, однако позже он сменил ее на фамилию матери от первого брака.

Активную политическую карьеру Жириновский начал в 1989 году, когда выдвинул свою кандидатуру в депутаты от издательства «Мир», в котором работал, однако позже снялся. 13 декабря 1989 года участвовал в собрании инициативной группы по созданию Либерально-демократической партии Советского Союза (ЛДПСС), в основу которой легла написанная им программа. В 1990 году был избран председателем партии, сохранив за собой лидерство до самой смерти. В 1992 году движение переименовали в Либерально-демократическую партию России.

В 1991 году Жириновский впервые баллотировался в президенты России, заняв третье место с результатом 7,81%. Позже он еще пять раз участвовал в президентских выборах, войдя в Книгу рекордов России. Кроме того, политик с 1993 года бессменно был депутатом Госдумы, проработав восемь созывов.

Глава ЛДПР запомнился россиянам как автор резких, но ярких высказываний и эпатажных поступков. В 1993 году он утверждал, что «русский солдат омоет сапоги в Индийском океане», а в 1995 году во время телеэфира он плеснул апельсиновым соком в лицо тогдашнему губернатору Нижегородской области Борису Немцову и швырнул в него стакан.

«Я могу, конечно, заткнуться и сидеть молчать, но это будет не публичная политика», — говорил Жириновский о своих выступлениях.

Известен политик и своими точными прогнозами, многие из которых стали сбываться уже после его смерти. В декабре 2021 года он говорил о начале военной операции на Украине:

«Вы почувствуете все в 4 часа утра, 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду. Это будет год не мирный, когда Россия снова станет великой страной — и все должны заткнуться и уважать нашу страну».

С 6 января 1971 года по 1978 год и с 1996 года до конца жизни был женат на биологе Галине Лебедевой. Владимир Жириновский скончался 6 апреля 2022 года от пневмонии, вызванной коронавирусом. У него остались трое детей, двое из которых — внебрачные.