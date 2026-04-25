Зеленский предложил новое место для переговоров России и Украины

Украинский президент Владимир Зеленский предложил провести в Азербайджане переговоры о мире между Украиной и Россией при участии США. С инициативой он выступил в ходе пресс-конференции с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, трансляцию ведет офис украинского лидера.

«Я поделился с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам. У нас были такие переговоры в Турции, с американскими партнерами в Швейцарии. Мы готовы к таким переговорам в Азербайджане», — сказал Зеленский.

Он также напомнил, что Киев всегда поддерживал «территориальную целостность и суверенитет» Азербайджана, и поблагодарил власти страны за их поддержку суверенитета Украины.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина и Азербайджан подписали шесть соглашений в области безопасности и увеличения товарооборота. Он подчеркнул, что главным направлением для Украины является безопасность и оборонно-промышленный комплекс.

Украинский лидер прибыл с официальным визитом в Баку после поездки в Саудовскую Аравию, где, по его словам, он провел «очень продуктивную» встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Глава Украины заявил, что переговоры велись по поводу кооперации в сфере безопасности, энергетического сотрудничества и продовольственной безопасности.

Ранее экс-соратница Зеленского объяснила отсутствие призывов к уступке Донбасса на Украине.