Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Зеленский предложил новое место для переговоров России и Украины

Зеленский заявил о готовности провести переговоры с Россией в Азербайджане

Украинский президент Владимир Зеленский предложил провести в Азербайджане переговоры о мире между Украиной и Россией при участии США. С инициативой он выступил в ходе пресс-конференции с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым, трансляцию ведет офис украинского лидера.

«Я поделился с президентом Азербайджана, что мы готовы к трехсторонним переговорам. У нас были такие переговоры в Турции, с американскими партнерами в Швейцарии. Мы готовы к таким переговорам в Азербайджане», — сказал Зеленский.

Он также напомнил, что Киев всегда поддерживал «территориальную целостность и суверенитет» Азербайджана, и поблагодарил власти страны за их поддержку суверенитета Украины.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Украина и Азербайджан подписали шесть соглашений в области безопасности и увеличения товарооборота. Он подчеркнул, что главным направлением для Украины является безопасность и оборонно-промышленный комплекс.

Украинский лидер прибыл с официальным визитом в Баку после поездки в Саудовскую Аравию, где, по его словам, он провел «очень продуктивную» встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом Аль Саудом. Глава Украины заявил, что переговоры велись по поводу кооперации в сфере безопасности, энергетического сотрудничества и продовольственной безопасности.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
