Путин посетил выставку, приуроченную к 80-летию Жириновского

Президент России Владимир Путин прибыл на выставку «Жириновский. Продолжение. ЛДПР», посвященную 80-летию со дня рождения основателя и бывшего лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского. Экспозиция проходит в Центральном выставочном зале «Манеж» в Москве, сообщает РИА Новости.

Нынешний лидер ЛДПР Леонид Слуцкий проводит экскурсию по выставке для главы государства. Также вместе с Путиным экспозицию осматривает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

До этого президент постановил провести в 2026 году мероприятия, приуроченные к празднованию 80-летия Жириновского.

Более 30 лет Жириновский возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы всех восьми созывов. Политика не стало 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет. 25 апреля 2026 года ему исполнилось бы 80 лет.

Жириновский был известен своими точными политическими прогнозами. Из-за сбывающихся предсказаний россияне даже прозвали политика Вовангой. Также его воспринимают как главного «пророка политического Олимпа». В частности, в 2004 году он предсказал появление в США темнокожего президента. В 2009-м этот пост занял Барак Обама. Кроме того, политик с точностью до двух дней назвал дату начала СВО на Украине, предсказал воссоединение Крыма с Россией и объявление в стране частичной мобилизации.

Ранее в России вспомнили предсказание Жириновского о дате окончания СВО.