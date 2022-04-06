Пистолету он предпочел авторучку. Умер Владимир Жириновский

Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский скончался 6 апреля на 75-м году жизни. Причиной смерти стали осложнения, вызванные коронавирусом. Политическая биография Жириновского пестрит самыми разными событиями: в разное время он громил продуктовые рынки, дрался в эфире с оппонентами и судился с ними. Кем же он был на самом деле — талантливым политическим трикстером или расчетливым чиновником? О карьере и судьбе одного из крупнейших политиков современной России — в материале «Газеты.Ru».

Детство и учеба

Владимир Вольфович Жириновский родился на следующий год после окончания Великой Отечественной войны — 25 апреля 1946-го. Детство Жириновского прошло в Алма-Ате. Он окончил среднюю школу № 25 имени Дзержинского.

Будущий политик прожил в Казахской ССР вплоть до 1964 года, пока не поступил в Институт восточных языков при МГУ на специальность «Турецкий язык и литература». Партийную подготовку Жириновский прошел в Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений. Сам политик характеризовал себя как человека, который всегда тянулся к новым знаниям.

«Смотрите, день рождения, мне 12 лет, 1957 год. Дали мне 3 руб. (300 руб. по сегодняшним). Что я купил на эти деньги? Вы бы что купили в 12 лет? Куклу? Шоколадку? Мороженое? Мальчик купил бы что? Пистолет, пугач, там, не знаю, может быть, мячик какой-то.

Я купил авторучку. Спросите, почему я выбрал именно такой подарок? Просто очень любил учиться. Было стремление к новым знаниям, к развитию интеллектуальных способностей.

close Владимир Жириновский, 1991 год 01.08.1994. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский отдыхает у себя на даче. Владимир Вяткин / РИА Новости Владимир Жириновский во время митинга на Манежной площади в Москве, 1992 год Владимир Жириновский, 1993 год Лидер ЛДПР Владимир Жириновский и актеры-двойники известных личностей на съемках фильма «Корабль двойников», 1996 год Полную галерею можно посмореть

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Этот подарок был, наверное, самым дорогим за все детство», — вспоминал политик в одном из интервью.

Затем была стажировка в Турции, где он работал переводчиком на строительстве Искендерунского металлургического комбината. Там же — угодил за решетку по обвинению в «коммунистической пропаганде». По возвращении в СССР учился в аспирантуре МГУ на юридическом факультете.

Первые шаги в политике

В 1988 году Жириновский, за плечами которого уже был опыт работы в «Инюрколлегии», принял участие в работе учредительного съезда «Демократического Союза» — первой оппозиционной партии в СССР. Входил в состав Центрального координационного совета.

Через год Жириновский присоединился к Владимиру Богачеву, чтобы основать Либерально-демократическую партию Советского Союза, которая затем войдет в историю как ЛДПР.

В 1991 году взошла политическая звезда Жириновского.

Во время выступления на Съезде Народных депутатов РСФСР в Кремле политик озвучил тезисы, которые он пронесет с собой через всю жизнь: решить национальный вопрос и защитить русское население.

Эта речь стала визитной карточкой Жириновского и впоследствии помогла ему закрепиться в истеблишменте новой России. Молодой политик цитировал Платона, апеллировал к опыту западных стран и обещал говорить с иностранными лидерами «один на один» — без переводчиков.

«Россия, Москва, Центр и СССР — это одно и то же. Только единая политика даст нам возможность ренессанса. А Россия больна ренессансом, но нет хорошего акушера», — вещал Жириновский под шквал аплодисментов вперемешку с еле сдерживаемым смехом. Мало кто тогда подозревал, что из четырех переменных, предложенных Жириновским, как минимум одна в скором времени перестанет функционировать.

Пройдет месяц, и Жириновский впервые станет баллотироваться на президентский пост. Либерал-демократ пришел третьим, уступив беспартийному Борису Ельцину и Николаю Рыжкову из КПСС.

В той же майской речи 1991 года Жириновский защищал образ коммунистов и обещал очистить морально-политическую атмосферу в стране. В дальнейшем именно коммунисты станут его основной мишенью для критики.

90-е

«Пять раз ЛДПР и я спасли Госдуму — в 1991, 1993, 1996, 1998 годах, и вы об этом ничего не знаете. И импичмент — у Ельцина на столе два указа, Госдуму разогнать, КПРФ запретить. 13 голосов не хватает, и мы не даем своих голосов! И импичмент не проходит!» — вспоминал Жириновский о первых годах политической жизни современной России.

С созданием новой Думы Жириновский и его партия стабильно формируют 1-й и 2-й созывы. В 1996 году политик предпринимает очередную попытку стать президентом России. Итог — пятое место. К тому моменту репутация Жириновского начинает вызывать вопросы: он громит рынки, дерется в эфире телеканалов и в конце концов становится заложником собственного образа.

«Тысячу лет у нас не было демократии. Потому что тысячу лет мы воевали и сейчас продолжаем воевать, чтобы у вас в Европе была демократия. Мы вам сделали теплицу, вы — в теплице созреваете под теплым солнышком», — говорил политик во время выступления на парламентской ассамблее в Совете Европы в 1999 году.

Иногда Жириновский возвращался во внутриполитическое поле и старался поднимать острые темы. Одной из таких был теракт 1999 года в Волгодонске, когда, согласно официальной версии, террористы взорвали грузовик рядом с девятиэтажным жилым домом № 35 по Октябрьскому шоссе.

«Вспомните, Геннадий Николаевич, вы нам <...> сказали, что дом в Волгодонске взорван, за три дня до взрыва. Это же можно как провокацию расценивать: если Государственная дума знает, что дом уже взорван якобы в понедельник, а его взрывают в четверг. Как это произошло, что вам докладывают, что в 11 утра в понедельник взорван дом, и что, администрация Ростовской области не знала об этом, что вам об этом доложили? Все спят, через три дня взрывают, тогда начинают принимать меры», — вопрошал депутат.

Однако через некоторое время пресса допустила, что речь шла о взрыве, спровоцированном криминальными разборками в городе.

И все же перепалка осталась в истории, закрепив за Жириновским репутацию человека, который не боится спросить с власти.

На излете XX века Жириновский вновь попробовал баллотироваться на высокую руководящую должность — на этот раз политик участвовал в гонке за губернаторское кресло Белгородской области. И снова третье место. И снова коммунисты были впереди.

Жириновский встречал XXI век в ранге заместителя Председателя Государственной Думы III созыва. На некоторое время политик даже отказался от руководства парламентской фракцией ЛДПР. Таким образом в большую политику вошел его сын — Игорь Лебедев, который возглавил фракцию вместо отца.

Вечно молодой, вечно третий

Жириновский будет баллотироваться в президенты еще три раза — в 2008 и 2018 годах он займет третье место; в 2012 — четвертое. Стоит ли говорить, что все три раза его главные оппоненты-коммунисты обходили лидера либерал-демократов в гонке.

Несмотря на оппозиционный образ и резкую сценическую подачу, политика часто обвиняли в том, что он «заодно» с партией власти. Жириновскому сильно не нравились подобные высказывания. В частности, он несколько раз оскорбил и ударил представителя кандидата Андрея Богданова — Николая Гоцу — за подобные обвинения в ходе дебатов на телеканале «Звезда».

«Выгони его отсюда, подлеца! И расстреляй его там в коридоре!» — слышали миллионы избирателей.

Подобный стиль общения станет визитной карточкой Жириновского, который будет умело эксплуатировать свой бунтарский образ на телевидении в течение многих лет. Бравады на тему внешнеполитических амбиций России, ностальгические рефрены к имперской эпохе — за «панчами» Жириновского охотились чуть ли не все телевизионщики, делавшие общественно-политический контент.