«Дядя Вова, мы скучаем»: почему даже дети любят Владимира Жириновского

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский во время однодневного визита в Белград, 2000 год

Харизматик, «клоун», любитель скандалов, провидец. 25 апреля 1946 года родился Владимир Жириновский, один из самых ярких актеров российской политической сцены, человек, многие фразы которого еще при жизни стали мемами. Почему россияне все больше и больше доверяют покойному политику — разбиралась «Газета.Ru».

«Буду выступать перед вами как представитель одной иностранной спецслужбы», — так в 2003 году обратился с трибуны к депутатам Госдумы солидный мужчина в костюме.

«Ваша страна, Россия, всегда была полицейским государством. Наши танки в 1941 году не смогли дойти до Москвы только из-за ваших морозов», — заявил он собравшимся, копируя жестами Адольфа Гитлера. «Это мы поставили нашего человека во главе перестройки. Это мы заставили ваших женщин работать в борделях по всему миру. Мы опустили ваш курс на дно. Голосуйте за бюджет, не голосуйте, вам ничто не поможет. Вы русские — свиньи. Спасибо вам».

При этом оратор иногда срывался на крик и стучал кулаком по трибуне.

«Это сказал вам не я, это сказал представитель спецслужб в Брюсселе», — подытожил выступающий свою 10-минутную речь, посвященную тому, как Запад весьма успешно занимается ослаблением и расчленением России.

Позволить себе такой перформанс в стенах Госдумы мог себе только один человек — на тот момент вице-спикер нижней палаты парламента Владимир Вольфович Жириновский, самый талантливый актер на российской политической сцене.

close Владимир Жириновский на IV съезде народных депутатов СССР, 1990 год Vladimir Yatsina/яцина ¬ладимир/‘

Эпатаж и скандал он сделал ключевыми элементами своего образа. Но случилось это не сразу — например, на первом съезде либерал-демократов в 1990 году, в начале своей карьеры, Жириновский выглядел вполне традиционным политиком.

И именно на рубеже 80-х и 90-х годов поползли первые слухи, что на политическую орбиту Владимир Жириновский был запущен стараниями могущественного Комитета государственной безопасности (КГБ).

На последние 400 рублей

Официально в СССР существовала одна партия — КПСС. Но в конце 80-х на волне горбачевской перестройки резко активизировалась общественная жизнь. В марте 1990 года была отменена 6-я статьи Конституции о руководящей и направляющей роли КПСС. В стране начался бум партстроительства, который спецслужбы пытались как-то контролировать.

close Владимир Жириновский на II съезде Либерально-демократической партии Советского Союза, 1991 год Александр Макаров/РИА Новости

«Я помню, как во время перерыва между заседаниями какого-то очередного собрания члены ПБ (Политбюро) сели пообедать. Михаил Сергеевич [Горбачев] был хмур, молча ел борщ. Поднялся [председатель КГБ СССР Владимир] Крючков и сказал примерно следующее: «Михаил Сергеевич, выполняя ваше поручение, мы начали формировать партию, назовем ее по-современному. Подобрали несколько кандидатур на руководство». Конкретных фамилий Крючков не назвал. Горбачев промолчал», — писал в своих мемуарах соратник Горбачева по перестройке Александр Яковлев.

По версии самого Жириновского, идея создать либерал-демократическую партию принадлежала лично ему, так как он много лет мечтал о партийно-политической работе. А на учредительный съезд он потратил личные средства, сняв со сберкнижки последние 400 руб. Точно так же — сам — он придумал и название, и первую, умеренно-центристскую программу партии.

Либерально-демократическая партия Советского Союза стала первой официально зарегистрированной альтернативой КПСС.

В день 75-летия Жириновского, 25 апреля 2021 года, тогда еще депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал в Telegram фото письма председателя либерал-демократов в ДК имени Русакова в Москве о проведении первого съезда партии в марте 1990-го, в котором указывалось, что начальник райотдела КГБ и руководство Районного комитета КПСС поставлены в известность.

«Так рождалась «системная оппозиция», — закончил Хинштейн свой пост.

close Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский во время бала прессы, организованного Международной конфедерацией журналистских союзов, союзами журналистов России и Москвы, Журфондом и мэрией Москвы, 1993 год Сергей Мамонтов/ТАСС

Сам Владимир Вольфович всегда отрицал любые связи со спецслужбами и активно судился с теми, кто позволял себе такие обвинения.

«Где в архивах КГБ хоть одна строчка о моей связи с этой спецслужбой? Нигде нет», — цитировала его «Вечерняя Москва» в 2019 году.

Царь восходящий

«Менее чем через три года после того, как Россия сбросила коммунистическое иго, она оказалась в ловушке финансового, политического и духовного кризиса, такого же глубокого, как и любой другой за всю ее тысячелетнюю историю <…> В то время как [президент Борис] Ельцин, кажется, все больше и больше изолирован дома за стенами Кремля, а либеральные политики бесконечно бубнят о том, как справиться с инфляцией и прислушаться к рекомендациям МВФ, Жириновский — один из немногих лидеров, говорящих на языке, который понятен среднестатистическому россиянину », — так объяснял своим читателям американский журнал «Time» в 1994 году стремительный набор Владимиром Жириновским политического веса.

Публикация вышла под заголовком «Царь восходящий».

close Лидер Либерально-демократической партии России Владимир Жириновский во время митинга на Манежной площади в Москве, 1992 год Владимир Федоренко/РИА Новости

На первых выборах в Госдуму в декабре 1993 года ЛДПР продемонстрировала неожиданный результат — набрала 22,92% голосов и заняла первое место при голосовании по партспискам. Партия власти, роль которой играл тогда «Выбор России», пришла второй; КПРФ, считавшаяся главной оппозиционной силой, заняла третье место.

Россияне, уставшие наблюдать борьбу «демократов» и коммунистов, парламента и президента проголосовали за «третью силу», отмечали политологи.

Именно тогда на всю страну в прямом ночном эфире прозвучала ставшая мемом 90-х фраза публициста Юрия Карякина: «Россия, ты одурела!»

Результаты парламентских выборов ввергли в шок как российских демократов, так страны Запада, где Жириновского иначе как ультранационалистом и не величали. Пошли разговоры о скором наступлении фашистской диктатуры... Но повторить свой успех ЛДПР как партия больше не смогла, а на президентских выборах ее лидер никогда не поднимался выше третьего места.

Депутат Жириновский и в стенах Госдумы демонстрировал свой наступательный стиль.

В январе 1994 года во время обеденного перерыва он подрался в столовой Госдумы с членом фракции Партии российского единства и согласия Марком Горячевым — народные избранники не поделили очередь. Дерущихся разнимал вызванный в столовую наряд милиции.

close Лидер ЛДПР Владимир Жириновский демонстрирует товары для молодежи, которые продаются в «Рок-магазине», открытом по инициативе его партии, 1993 год Тутов/РИА Новости

А вот с властью Жириновский старался не ссориться. В ходе критических голосований партия просто уклонялась. Так было, например, с пенсионной реформой. А в 2004 году ЛДПР поддержала новый Жилищный кодекс, в котором, в частности, разрешалось выселять граждан из квартир.

Вера пророку

«Парадоксально, но в период болезни уровень общественного доверия к Жириновскому возрос, а вскоре после его смерти, в апреле 2022 г., достиг на тот момент рекордных 60%; спустя три года после смерти политику доверяют еще охотнее — две трети наших сограждан », — к такому выводу пришли аналитики ВЦИОМ по итогам проведенного в марте этого года соцопроса.

close Владимир Жириновский выступает на митинге в свою поддержку на Пушкинской площади, 2012 год Константин Родиков/РИА «Новости»

Доверие обусловлено, помимо прочего, и тем, что Жириновского по-прежнему воспринимают как главного «пророка политического Олимпа» . «Поэтому вполне вероятно, что доверие Владимиру Вольфовичу будет укрепляться и в дальнейшем», — полагают социологи.

«Русские, которые живут на Украине, у них есть право жить под российским флагом, и мы, Россия, это обеспечим», — заявлял Жириновский в 2008 году.

В 2004 году он предвещал появление в США темнокожего президента. В 2009-м этот пост занял Барак Обама.

«На Украине будет революция, потому что [президент Украины Виктор] Янукович не знает, кому себя продать подороже», — говорил Жириновский журналистам в 2012 году. В феврале 2014 года после Евромайдана Янукович бежал из страны.

21 февраля 2022-го, выступая с трибуны Госдумы, Жириновский заявил: «Вы почувствуете все в 4 часа утра 22 февраля. Я бы хотел, чтобы 2022 год был годом мирным, но я люблю правду. Это будет год не мирный, когда Россия снова станет великой страной, и все должны заткнуться и уважать нашу страну».

Лидер ЛДПР ошибся только с датой — российская спецоперация на Украине началась на два дня позже, 24 февраля.

close Владимир Жириновский на церемонии закрытия 39-го Московского международного кинофестиваля, 2017 год Екатерина Чеснокова/РИА Новости

«Сначала был анализ, затем был синтез, потом проблеме ставился в той или иной ситуации диагноз, и на основании этих заключений делался прогноз, точности которого, которых мы продолжаем удивляться», — объясняла в интервью RTVI дочь основателя ЛДПР Анастасия Боцан-Харченко.

Но не все прогнозы Владимира Жириновского сбылись.

«Я уйду на пенсию 1 мая 2026 года. Мне будет 80 лет, и я заранее могу написать заявление: «Прошу освободить меня от всех занимаемых должностей». В 2026 году последний раз пойду на выборы президента, уже в восьмой раз. Это же будет рекорд для Книги Гиннесса!» — говорил он в интервью «Коммерсанту» в 2005 году.

Бессменный лидер либерал-демократов скончался 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после долгого пребывания в Центральной клинической больнице в связи с диагностированным у него коронавирусом.

«Все считали его клоуном»

Бесконечный перфоманс, которым стала жизнь Жириновского, неожиданно пришелся по душе молодежи в соцсетях.

«Жирик, мы скучаем(», «Почему он не мем года» , «Нам никогда не стать такими же крутыми», «До сих пор не верю, что он умер», «А прикиньте, если его вернуть в жизнь, что будет в России?», «Как же он читает этот мир», — подобные комментарии набирают тысячи лайков под роликами с политиком в TikTok и Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

close Лидер ЛДПР Владимир Жириновский (в центре) во время подготовки ко Дню физкультурника на загородной базе ЛДПР в деревне Дарьино, 2017 год Станислав Расильников/ТАСС

Несмотря на то, что после кончины Жириновского прошло уже три года, видео с ним продолжают регулярно «залетать», то есть получать множество просмотров.

Среди нарезок с Жириновским пользуются успехом его политические высказывания и просто житейские советы, наложенные на грустный, лиричный бит.

Помимо материала для огромного количества роликов, слова Жириновского также стали основой для двух популярных треков. Они сделаны из интервью с Жириновским, взятого журналистом Павлом Егоровым в 2002 году. Корреспондент работал на телевидении и собирал для себя личную коллекцию, которую назвал «интервью с нормальными людьми». Он поймал Жириновского на выходе со съемок и записал семь минут философской беседы, которую никто не видел до 2020 года. Друзья убедили Егорова оцифровать запись, и после смерти Жириновского, в 2024 году, она резко стала знаменитой в российском сегменте интернета.

Само начало их диалога превратилось в отдельный мем:

– «Как вас зовут?»

– «Дядя Вова».

– «Чем вы занимаетесь?»

– «Борьбой».

Треки из этого интервью появились в 2025-м. Сделаны просто, как и ролики с политиком — всего лишь реальный разговор, наложенный на подходящий бит. Но этого оказалось достаточно, чтобы они завирусились на музыкальных стримингах, пользователи которых до сих пор могут неожиданно услышать голос Жириновского в своих рекомендациях среди обычных песен.

close Лидер ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский занимается спортом, 1994 год Владимир Вяткин/РИА «Новости»

Зачастую комментаторы в соцсетях под «рилсами» с Жириновским отмечают, что раньше, при жизни лидера ЛДПР, не ценили его и не понимали глубину его мышления. Пользователи соцсетей, многие из которых, судя по их аватаркам, школьники или студенты , с отсылкой к тому самому интервью называют политика «дядей Вовой».

«Дядь Вов, ты не представляешь, как ты сейчас нужен», «Дядя Вова, мы за тобой скучаем», «У дяди Вовы слова весили тонну», «Все считали его клоуном, а ведь все, что он говорил, стало реальностью», — делятся молодые пользователи, получая кучу одобрительных реакций.