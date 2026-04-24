Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

В Белом доме заявили о прогрессе в диалоге США и Ирана

vchal/Shutterstock/FOTODOM

В США отмечают прогресс в диалоге с Ираном в последние дни. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает РИА Новости.

«Мы, безусловно, наблюдаем определенный прогресс с иранской стороны за последние пару дней», — сказала она.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи вечером 24 апреля должен прилететь в Пакистан для участия во втором раунде переговоров с США. Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер также должны направиться в Пакистан.

Первый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялся 11 апреля. Тогда президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с Ираном о временном прекращении огня на две недели. Однако уже на следующий день американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли достичь соглашения. В ответ Трамп ввел морскую блокаду для всех судов, входящих и выходящих из иранских портов.

12 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!