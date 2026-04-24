В Белом доме заявили о прогрессе в диалоге США и Ирана

Белый дом: США отмечают прогресс в диалоге с Ираном за последние дни

В США отмечают прогресс в диалоге с Ираном в последние дни. Об этом журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, сообщает РИА Новости.

«Мы, безусловно, наблюдаем определенный прогресс с иранской стороны за последние пару дней», — сказала она.

Глава МИД Ирана Аббас Арагчи вечером 24 апреля должен прилететь в Пакистан для участия во втором раунде переговоров с США. Спецпосланник президента Соединенных Штатов Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер также должны направиться в Пакистан.

Первый раунд переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялся 11 апреля. Тогда президент США Дональд Трамп объявил о соглашении с Ираном о временном прекращении огня на две недели. Однако уже на следующий день американский вице-президент Джей Ди Вэнс сообщил, что стороны не смогли достичь соглашения. В ответ Трамп ввел морскую блокаду для всех судов, входящих и выходящих из иранских портов.

12 апреля президент России Владимир Путин в разговоре с иранским коллегой Масудом Пезешкианом выразил готовность российской стороны содействовать поиску политико-дипломатического урегулирования конфликта.

